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Dünya
AA 16.05.2023 15:35

Fransa Ukraynalı pilotlara savaş uçağı kullanma eğitimi verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna için savaş uçağı gönderme seçeneği masada olmasa da bu ülkedeki pilotlara eğitim vermeyi düşündüklerini belirtti.

Fransa Ukraynalı pilotlara savaş uçağı kullanma eğitimi verecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği günün akabinde Fransız TF1 televizyonuna röportaj verdi.

Ukraynalı pilotlara savaş uçağı kullanma eğitimi verilmesi konusuna dair "Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte (Ukraynalı) pilotların eğitilmesi için kapıyı açtık." ifadesini kullanan Macron, bu konuda ABD ile de görüşmelerin sürdüğü bilgisini aldıklarını aktardı.

Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Eğitimin hemen başlayabileceğini kaydeden Macron, "Fransa'nın stratejisi basit: Ukrayna'nın direnişini artırarak karşı bir saldırı düzenlemesini sağlayıp, kalıcı bir barış inşası adına herkesi belirlediği koşullar altında müzakere masasına gelmeye zorlamaktır." diye konuştu.

Ukrayna'nın bazı silahların teslimi konusundaki yardım taleplerini reddettiklerini söyleyen Macron, buna, Fransa'nın savunma kapasitesini zayıflatmamayı gerekçe olarak gösterdi.

Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya Fransız savaş uçaklarını gönderme meselesinin ele alınmadığını belirterek Kiev'e askeri yardımlarının devam edeceğini anımsattı.

Zelenskiy Paris'e gelmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Paris'te bir araya gelmiş, iki lider yaklaşık 3 saat görüşmüştü.

Paris yönetimi, Ukrayna'ya siyasi, mali, insani ve askeri desteğini devam edeceğine işaret ederek Fransa'nın gelecek haftalarda Ukraynalı taburları eğiteceğini ve bunları düzinelerce zırhlı araç ve hafif tanklarla donatacağını, söz konusu tanklar arasında AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarının da olacağını açıklamıştı.

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