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Dünya
AA 16.05.2023 15:00

Etiyopya'daki sellerde 45 kişi öldü

Birleşmiş Milletler, Etiyopya'da 12 Mayıs'tan beri şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sellerde 45 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Etiyopya'daki sellerde 45 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya'daki seller birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kaybın yaşanmasına neden oldu.

Somali bölgesinde yaşanan seller nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu yıkım nedeniyle 35 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken, 99 bin hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

Sellere bağlı olarak bölgede kolera gibi salgın hastalıkların artabileceği uyarısı yapıldı.

Etiyopya hükümeti ve insani yardım kuruluşları, felaketten etkilenen bölgelere insani yardım çalışmaları yürüttü ancak yapılan yardımlar yetersiz kaldı.

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