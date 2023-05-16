Rusya'da Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışları artışa geçti

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Şimdi Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti." denildi.

Sektör yetkilileri de Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.