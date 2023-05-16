İngiliz ekonomistten seçimi manipüle etme girişimi

Türkiye'de ikinci tura kalan seçimi ekonomi üzerinden maniple etmek istedi, borsada spekülasyon yapmaktan çekinmedi.

İngiliz ekonomist Timothy Ash Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için yarışacağı ikinci tur öncesinde Twitter hesabından Londralı yatırımcılara seslendi.

Borsa İstanbul'daki hisselerini satmaları çağrısı yaptı.

İngiliz ekonomist,“Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırılganlıklarını başından beri biliyordu ve Akşener de gemiden atlamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması için öneride bulunuldu ve "Kemal Kılıçdaroğlu için şu anda en iyi şans, ikinci seçimden önce borsada satış yapılması" denildi.

Ash, Erdoğan'ı destekleyen seçmenlerin büyük ekonomik riskler konusunda pişmanlık duymasının sağlanabileceğini savundu.

İngiliz ekonomist Ash daha önce de muhalefet kazanırsa Batılı sermayenin Türkiye'ye akacağını öne sürmüştü.