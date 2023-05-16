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Dünya
AA 16.05.2023 15:43

AB Komisyonundan, üye ülkelere Şengen vizesi eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Şengen vizelerinin verilmesinde son dönemde uzun işlem süreleri ve ret kararlarıyla gündeme gelen AB ülkelerine vize süreçleriyle ilgili eleştiriler yöneltti.

AB Komisyonundan, üye ülkelere Şengen vizesi eleştirisi

AB Komisyonu, hazırladığı "Şengen'in Durumu Raporu 2023" adlı belgeyi, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Bölgeler Komitesine gönderdi.

Raporda, COVID-19 salgınının bitmesinin ardından küresel hareketlilikteki artışın Şengen vizesi başvurularında keskin bir yükselişe neden olduğu hatırlatılarak bunun da vize randevuları ve başvuruların işlenmesinde ciddi gecikmelere yol açtığı belirtildi.

Sırf randevu için 500 euroya kadar ödeme

"Bazı durumlarda başvuranlar sırf randevu alabilmek için acentelere veya kişilere 500 avroya kadar ödeme yapmaktadır." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlave olarak üye ülkeler, vize başvurusu yapanlara vize başvuru süreciyle ilgili sıklıkla yetersiz ve yanlış bilgiler vermekte, bu durum göç ve güvenlik riskleri değerlendirmesinin niteliğini etkilemektedir. Bu eksikliklerin sonuçları, üye ülkeler ile AB'nin itibarının zedelenmesinden özellikle turizm sektöründeki ekonomik kayba ve aile temasları ile iş ilişkilerinin bozulmasına kadar çok çeşitlidir."

Yeterli personel istihdam edilmesi tavsiyesi

Raporda, Şengen vizeleriyle ilgili olumsuz durumun düzeltilmesi için "üye ülkelerin konsolosluklarda başvuruların incelemesini yapacak yeterli personel istihdam etmesi gerektiği" vurgulandı.

Komisyon, bunun için ortak vize politikasına operasyonel destek için Entegre Sınır Yönetimi Fonu'ndan ayrılan 88 milyon euroluk fonun kullanabileceği ifade edildi.

AB Komisyonu, bunların yanı sıra konsolosluklardaki yerel personelin bilgi ve kaynaklarının daha iyi kullanılması için üye ülkelere konsolosluklardaki verimsiz iş akışının düzenlenmesini tavsiye etti.

Raporda, "uzun geçerlilik süreli çok girişli vizelerin verilmesinin ayrıca verimlilik kazandıracağı" vurgulandı.

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