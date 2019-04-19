ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in kamuoyuna açılan soruşturma raporu sonrasında, Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Bugün çok iyi bir gün geçiriyorum. (Ruslarla) Hiçbir zaman gizli iş birliği yoktu. Bu hile başka bir başkanın başına gelmemeli." dedi.

Raporda "Hiçbir gizli işbirliği ve (adaleti) engelleme olmadığının" ortaya konduğunu savunan Trump, “Bunlar zaten asla olmamıştı ve asla da olmayacak” ifadesini kullandı.

Trump, durumun tersine döndüğünü belirterek, "Şimdi sıra Başkan Trump'a bu sahte soruşturmayı başlatan yalancıların araştırılmasında" dedi.

Yaklaşık 400 sayfalık redakte edilmiş rapor, dün ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yayımlandı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

Mueller raporu

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AP News, NBC News