2016 başkanlık seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olup olmadığını araştıran raporun sonucu yayınlandı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, "2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda özel yetkili savcı Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulmadı." dedi.

Kararın ardından Trump, ikinci kez Game of Thrones konseptli paylaşım yaparak, "Hile yok, engel yok" mesajı verdi.

Trump daha önce de İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, Game of Thrones dizisinden esinlenerek "Yaptırımlar geliyor-5 Kasım" mesajı vermişti.

Mueller raporu

Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber