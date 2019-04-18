Ürdün'ün başkenti Amman'da yer altındaki bir odada insanlar, dev çekiçlerle eski bilgisyarları, yazıcıları, televizyonları ve araba camlarını ezerek, içlerinde biriken öfkeyi atmaya çalışıyor.

Öfke ve hayal kırıklıklarından kurtulmak için odaya gidenler, koruyucu kıyafet ve kask giyerek tabak, bardak gibi eski eşyaları fırlatıp rahatlıyor.

Bir tahtanın üzerine, öfkelerinin hedefi olan şeyleri (eski kız/erkek arkadaş, patron vs.) yazan katılımcılar, eski eşyaları kırıp döküyor.

Katılımcıların öfke odalarındaki bu deneyimi, 17 dolara mal oluyor.

Öfke odasının kurucusu ve genel müdürü Ala'din Atari, "Burası sadece, bir şeyleri kırmak ve açığa çıkarmak için bir yer. Oda, insanların yeni bir tecrübe edinmek için geldiği bir yer" dedi.

Atari ayrıca, çiftler için ortası zırhlı bir cam pencereyle ayrılmış alanın olduğunu da söyledi.

Zırhlı cam pencerenin arkasında duran arkadaşına mutfak eşyaları fırlatarak öfke odasını deneyimleyen 23 yaşındaki Ayla al-qadi, "Yeni bir şeyler denemek istedim ve bu harikaydı. Fazla enerjim olduğunu hissettim. İçindeki tüm olumsuzlukları kanalize etmenin bir yoluydu. İçinde hissettiğin her şeyi burada serbest bırakabilirsin" diye konuştu.

Kaynak: Reuters