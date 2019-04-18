"Batı Trakya Türk toplumumuzun tek resmi sesi Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi'dir."

Yunanistan'da 1991'de Doktor Sadık Ahmet'in bu sözleriyle kurulan Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi, bugün de Batı Trakya'daki Türk azınlığın sesi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılmaya hazırlanan DEB'in Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 26 Mayıs'taki seçimlerle ilgili süreci TRT Haber'e değerlendirdi.

Asafoğlu, Avrupa Parlamentosu seçimlerine giriyoruz çünkü, buradaki varlığımızı göstermek için, sesimizi sadece Atina’ya değil Avrupa’ya da duyurabilmek için, bugüne kadar katlanmış olduğumuz haksızlıklara karşı tepkimizi gösterebilmek için Avrupa Parlamentosu seçimlerine giriyoruz." dedi.

Meriç ve İskeçe'de birinci sıradalar

DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 2014'te ilk kez katıldıkları Avrupa Parlamentosu seçimlerini hatırlattı.

"Halkımıza gönülden inanıyoruz. Çünkü bu emanete sahip çıktıklarını gördük. Bu davaya sahip çıktıklarını gördük. Tekrardan bunu yapacaklarına gönülden inanıyorum. Hatta daha başarılı olacağımıza inanıyorum" diyen Rodop, Meriç ve İskeçe'de 43 bin oy ile birinci sırada yer aldıklarına dikkati çekti.

Bu yıl Yunanistan'daki yerel seçimlerde ilk kez Klistenis programı uygulanacak.

Meclis üyesi adayları Belediye Başkanından bağımsız seçilebilecekler.

DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, programın, doğru uygulanması durumunda daha demokratik olduğunu söyledi.

"Ne kadar daha fazla meclis üyesi ve muhtar çıkarırsak, bizim o kadar lehimize olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber