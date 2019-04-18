Türkiye ziyareti dönüşünde İran medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türk yetkililerle İdlib, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı, Suriye'deki siyasi süreç ve atılacak adımlar gibi konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Türk yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu görüşmelerin bölgesel ve uluslararası konularla ilgili fikir alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Zarif, "Ruhani hükümetlerinin başından itibaren önceliği, komşularla ilişkileri ilerletmektir ve bu doğrultuda başarılı adımlar atılıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile son yıllardaki ilişkilerimizin benzerine önceki 30 yılda sahip olamamıştık"

ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin devam ettiğine dikkati çeken Zarif, tercihli ticaret, enerji ve bankacılık alanındaki iş birliği ve INSTEX benzeri bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını kaydederek, şunları aktardı:

"Türkiye; ekonomik, güvenlik, siyasi ve bölgesel konularda İran ile iş birliğinden yanadır. Türkiye ile son yıllardaki ilişkilerimizin bir benzerine önceki 30 yılda sahip olamamıştık."

Zarif ayrıca Devrim Muhafızları Ordusunun ABD tarafından yabancı terör örgütleri listesine alınması konusunda yabancı ülkelerin dışişleri bakanlarına mektup gönderdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"ABD'nin bu adımı hukuki ve siyasi açıdan tehlikelidir. Ayrıca uluslararası ilişkiler ve hukuk için de endişe vericidir. Mektupta bu konuyla ilgili uyarılarda bulundum ve ABD'nin bu yasa dışı adımlarına karşı durmanın zaruretini vurguladım."

Kaynak: AA