Tartışmalı tasarı, sınır dışı edilecek sığınmacıların, Almanya'yı terk edene kadar gözaltında tutulmasına imkan tanıyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, birçok kişinin sınır dışı kararı alındıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi, düzenlemeyi savundu.

Tasarı, sınır dışı edileceklerin, cezaevlerinde tutulmasını da olanaklı hale getiriyor.

Tasarıya göre, kimliğini gizleyen sığınmacılar için yeni bir statü oluşturuluyor.

Pasaport almak için gereken işlemleri yapmayanlar ise çalışmaktan men ya da oturma izninin reddi gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Tasarısının yasalaşması için Federal Meclis'te onaylanması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber