Suudi Arabistan'dan 2 genç kız daha ailelerinin baskısından kaçtı. Gürcistan'da sosyal medya üzerinden sığınma talep ettiler.

Ülkelerini terk ederek vizesiz girebildikleri Gürcistan'a kaçan Maha ve Wafa el Subaie, Birleşmiş Milletlere (BM) "Bizi korumak için 2 haftanız var" diye seslendi.

2 kız kardeş, babalarının ve erkek kardeşlerinin Gürcistan'a onları aramak için gittiklerini de söyledi.

Kız kardeşler tehlikede olduklarını ve zorla Suudi Arabistan'a iade edilmeleri durumunda öldürüleceklerini iddia ediyor.

"Haklarımızı koruyacak bir ülke istiyoruz" diyen kız kardeşlerle ilgili BM'den henüz net bir adım gelmedi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri konuyu yakından izlediklerini ancak bireysel olaylarla ilgili yorum yapmadıklarını belirtti.

Gürcistan hükümeti ise, güvenlik birimlerine kız kardeşlerden herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber