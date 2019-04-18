Geçen yıl 813 saldırı düzenlendi, 54 kişi yaralandı. Camiler, iş yerleri ve dernekler hedef alındı.

Son dönemde sıkça yaşananlar, bu kez Almanya İslam Konseyi'nce hazırlanan raporla ortaya koyuldu.

Analize göre Müslümanlar okul ve iş yerlerinde ayrımcılığa, sokakta da hakaret ve fiziksel saldırıya maruz kalıyor.

Ayrımcılık ve İslam karşıtlığı basın sektöründe de var

Alman Bild Gazetesi, terörle ilgili bir haberinde, konuyla ilgisi olmadığı halde DİTİB Köln Merkez Camisinin fotoğrafını kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilileri, gazeteyi Alman Basın Konseyine şikayet etti.

Analizde siyasetçilere "İslam düşmanlığı" konusunda etkili önlemler geliştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Bu tutumundan dolayı Bild gazetesi hakkında "kınama kararı" yayınladı.

Kaynak: TRT Haber