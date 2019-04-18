Yale Tıp Fakültesinde görevli uzmanlar, kesimhaneden aldıkları 32 domuzun beynini, kesim işleminden 4 saat sonra geliştirdikleri bir sisteme bağladı.

Domuz beyinlerine 6 saat boyunca, sentetik kan içeren özel ve onarıcı sıvı kokteylinin ritmik pompalandığı, bu sürenin sonunda hücre ölümünde azalma, damarlarda iyileşme ve beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan bağlantılarda kısmi hareketlilik gözlendi.

Beyinlerin ayrıca, damarların genişlemesini sağlayan bir ilaca normal tepki verdiği, oksijeni, neredeyse normal bir beynin kullandığı miktarda harcadığı tespit edildi.

Bilim insanları, çalışmanın amacının bilinci yerine getirmek olmadığının, domuz beyinlerinde farkındalık anlamına gelen geniş çaplı elektriksel aktiviteye rastlanmadığının altını çizdi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, ölümden uzun süre sonra belirli beyin fonksiyonlarının canlandırılıp canlandırılmayacağının keşfinin hedeflendiği vurgulandı.

Bilim insanlarının bundan sonraki aşamada, özel sıvının 6 saatten uzun süre pompalanması durumunda beyin fonksiyonlarında değişim yaşanıp yaşanmayacağını araştırmayı planladığı belirtildi.

Alzheimer ve inme tedavi yöntemlerine katkı sağlayabilir

Araştırma ekibinden nörobilim uzmanı Profesör Nenad Sestan, "Beyinde hücre ölümü, düşündüğümüzden daha uzun bir zaman aralığında meydana geliyor. Gösterdiğimiz şey, hücre ölümünün aşamalı, kademeli bir süreç olduğu ve bu süreçlerin bir bölümünün ötelenebileceği, korunabileceği, hatta tersine çevrilebileceği..." ifadelerini kullandı.

Ölümün tanımı konusunda soru işaretlerine yol açması beklenen çalışmanın, alzheimer ve inme gibi hastalıklara yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA