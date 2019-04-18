İsrail'in Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Barış planı açıklanmadan önce adım atacağımızı sanmıyorum. Bekleyeceğiz ve planı göreceğiz'' dedi.

Danny Danon, Orta Doğu barış planının ise mayıs ve kasım arasında açıklanmasını beklediklerini ancak planda Filistin devleti kurulmasının yer alıp almayacağını bilmediğini belirtti.

"Doğmadan öldü"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen barış planı için ''doğmadan öldü'' ifadesini kullanmıştı.

İsrail'de seçimleri kazanan ve 5'inci kez başbakan olan Netanyahu, seçim öncesi yeniden başbakan olması durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasını yapmıştı.

Şu an İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 400 bin, Doğu Kudüs’te de 200 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA