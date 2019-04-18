The Guardian'ın haberine göre İtalyan ordusu, aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen politikasını eleştirdi.

İtalyan ordusu, aşırı sağcı Salvini'nin, kurtarılan göçmenlere limanları kapatma politikasını, "benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'a konuşan ordu ve Savunma Bakanlığı kaynakları, Salvini'nin direktifinin “kırmızı çizgiyi geçtiğini” ve “uygunsuz bir baskıyı” temsil ettiğini söyledi.

Sol partiden bir grup milletvekili ise, konunun mecliste gündeme gelmesini istiyor.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenler

Avrupa'ya ulaşmak için botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerin sorunu kangren haline dönmüş durumda.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini'nin tutumu ise, göçmenlerin durumunu daha da zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz hafta, Libya açıklarında kurtarılan 64 göçmene İtalya ve Malta limanlarını kapatmıştı. Salvini, geminin Almanya bayraklı olduğunu belirterek, "Gemi, Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Şimdi Hamburg'a gitsin" demekle yetinmişti.

Alman sivil toplum kuruluşuna ait gemideki 64 göçmen, 10 günün ardından Almanya, Fransa, Portekiz ve Lüksemburg tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: The Guardian