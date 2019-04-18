Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliğinin Ortak Darfur bölgesi Ortak Özel Temsilcisi Jeremiah Nyamane, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda, Sudan ve Güney Sudan'daki gelişmelerle ilgili raporunu sundu.

Jeremiah Nyamane, Darfur bölgesinde “Sudan ordusu ile İstihbarat Teşkilatı arasında çıkan çatışmalarda 15’den fazla kişi ölürken, birçok kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.

Jeremiah Nyamane, Darfur bölgesinin “Başkent Hartum’da şimdi nelerin olduğuna inanmayacağını” söyleyerek, BMGK’dan Sudan’a “Darfur’daki tüm Sudanlıların katılacağı kapsamlı bir süreç yürütme” çağrısı yapmasını istedi.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Beşir'in dün, ev hapsinde tutulduğu ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesine nakledildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA, UN