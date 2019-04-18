İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim değişikliği protestocuları, gösterilerin üçüncü gününde eylemlerine devam etti.

2 gündür Londra'daki ana yolları trafiğe kapatarak eylem yapan göstericiler, bu defa yolları kapatmanın yanı sıra, kendilerini trene yapıştırdı.

Bazı göstericiler ise, İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in evinin dışında kendilerini tutkalladı.

3 göstericinin, Canary Wharf istasyonundaki Docklands Light Railway metro ağını durdurmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Diğer protestocular ise, Thames Nehri üzerindeki Waterloo Köprüsü, Oxford Sirki ve Mermer Kemeri kavşakları gibi yerleri engellemeye devam etti.

Polis, pazartesi gününden beri 300'den fazla kişinin protestalar sırasında gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AP News