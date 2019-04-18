ABD Başkanı Donald Trump, Küba'da mal varlıklarını kaybeden Amerikalılara dava açmalarını sağlayacak yasayı uygulamaya koydu.

Buna göre, 1959 yılındaki devrimin ardından, mallarına el konulan Amerikalılar ve sonradan Amerikan vatandaşı olan Kübalılar, mal varlıklarını işleten yabancı şirketlere ve ülkelere dava açabilecek.

Castro’nun yönetimi devralmasıyla çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen otel ve tütün fabrikalarına el konulmuştu.

ABD kongresi 1996’da çıkardığı Helms Burton Yasası ile Amerikalılara dava açma hakkı tanımıştı, ancak dönemin Başkanı Bill Clinton ve sonraki başkanlar yasayı Küba ile varılacak olası uzlaşmaya engel teşkil edebileceği gerekçesiyle uygulamaya koymuyordu.

Kübalılara dolar yasağı ve seyahat kısıtlaması

Dava açma hakkının uygulanmasının yanı sıra ABD yönetimi, Kübalıların ülkelerine dolar göndermesini yasakladı, aile ziyareti dışındaki seyahatleri de kısıtladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin yaptırımlarına meydan okuyarak, "Kübalılar teslim olmayacak" dedi.

Venezuela ve Nikaragua’ya yaptırımlar

Trump yönetiminin yaptırımları Küba ile sınırlı kalmadı.

ABD, Venezuela devlet bankasına da yaptırım kararı aldı. Böylece yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların sayısı 150 oldu.

Trump'ın hedefi, Maduro’yu ekonomik açmaza sürükleyip yönetim değişikliğini sağlamak.

ABD yönetimi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın oğlu Laureano Ortega ile Banko Corporation BANCORP’a da yaptırım uygulayacak.

Her ikisinin de mal varlıkları donduruldu.

Kaynak: TRT Haber

