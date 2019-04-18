Suriye'deki iç savaş 8 yıldır devam ediyor.

Esed rejimi kontrolündeki alanlarda yaşayan çocuklar arasında çeşitli uyuşturucular ile bu etkiye sahip yapıştırıcı maddelerin kullanımı arttı.

Kaynaklar, bu duruma 8 yıldır süren iç savaşın sebep olduğu sosyolojik faktörlerin yanı sıra çocukların bağımlı hale getirilerek dilendirilmesinin büyük rolü olduğunu belirtti.

Son zamanlarda çocukların uyuşturucu tesirindeki halleri sosyal medyada sıkça yer alıyor.

Başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi bölgesinde 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun elinde bali dolu bir poşeti kokladığı ve yarı baygın halde olduğu görüntüler dikkat çekmişti.

Küçük kız son görüntülerinde annesinin öldüğünü, babasının ise tutuklu olduğunu söyledi.

"Haşhaş, captagon ve eroin bağımlılığı arttı"

Esed rejimi yanlısı gazetede geçen aylarda yer alan bir haberde de Halep’te uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği tek merkez olan İbn-i Rüşt Hastanesi'nin müdürüne dayandırılarak, "2018 yılında aralarında çocukların çoğunlukta olduğu 6 bin 939 kişinin müracaat ettiği ve çocuklar ile gençler arasında haşhaş, captagon ve eroin gibi uyuşturucu maddelere bağımlılığın arttığı" ifade edilmişti.

Rejim bölgesinde cinayet davalarına bakan bir mahkemenin hakimi de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, davaların yüzde 60’ında uyuşturucu bağımlısı gençlerin suça karıştığını belirtmişti.

Gazete, uyuşturucu maddelerin Suriye’ye Lübnan’ın Bekaa bölgesinden, Humus ili ve Doğu Kalamun bölgesindeki dağlık alan üzerinden kaçakçılar vasıtasıyla ve Hizbullah ile rejim yanlısı "Kalamun Kalkanı" adlı grup tarafından ülkeye getirildiğini aktardı.

Rejim güçleri, Rusya ve İran'ın desteğiyle yoğun saldırılar, ablukalar ve tehcirler vasıtasıyla ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini tekrar sağlamıştı. Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine gerilerken, terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Kaynak: AA