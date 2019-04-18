İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığı heyetinin hafta başında Bahreyn'i ziyaret ederek başkent Manama'da uluslararası bir konferansa katıldığı ve birkaç toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde ayrıca adının açıklanmasını istemeyen bir İsrailli yetkilinin, "İsrail heyetinin ziyaretini iptal ettiğine dair haberlerin aksine İsrailli diplomatlar fiilen Manama'ya ulaşmış durumdalar ve hatta konferansa katılım sağlamalarının yanı sıra birkaç toplantı bile yaptılar" şeklindeki sözlerine yer verildi.

İsrailli heyette yer alan kişilerin ve görüştükleri Bahreynli yetkililerin kimler olduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Bahreyn ve İsrail makamlarından da söz konusu haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail heyetinin davet edilmesine tepki

Israel HaYom gazetesi salı günü yaptığı haberinde, İsrail Ekonomi ve Endüstri Bakanı Eli Cohen'in, bazı yetkililer ve iş adamlarından oluşan 30 kişilik heyetin Manama'daki konferansa katılımını "siyasi sebepler" ile iptal ettiğini açıkladığı aktarılmıştı.

ABD merkezli "Global Girişimcilik Ağı" tarafından Manama'da 15-18 Nisan'da düzenlenen konferansa İsrail'in de davet edilmesi Bahreyn halkının yoğun tepkisine neden olmuştu.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkat çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ise 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA