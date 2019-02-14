Dün Varşova'da başlayan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için bu şehre giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konferansın açılışı öncesi İsrailli basın mensuplarına bazı açıklamalar yaptı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile Varşova'da konakladığı otelde yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyleyen Netanyahu, "Umman Dışişleri Bakanıyla bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını geliştirmek için ne tür adımlar atabileceğimizi değerlendirdik" dedi.

Netanyahu, Varşova'daki konferansa 60 ülkeden temsilcinin katıldığını hatırlatarak, "Burada önde gelen Arap ülkelerinin temsilcileri açık bir toplantıda İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi tartışacak" diye konuştu.

Netanyahu ayrıca Suriye'den çıkarmak için İran'a baskı kurduklarını ve bunu yapmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Başbakanlık Basın Ofisinden "savaş" düzeltmesi

Bu arada, basın mensuplarına İbranice açıklama yapan Başbakan Netanyahu'nun sözlerinin, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin İngilizce masası tarafından hatalı tercüme edildiği belirtildi.

Netanyahu'nun konuşmasının İngilizce tercümesinin yer aldığı ve yabancı basın mensuplarına gönderilen e-postada, "Hepimizin ortak çıkarı olan İran'la mücadeleyi tartışacak" cümlesi yerine, "Hepimizin ortak çıkarı olan İran ile savaşı tartışacak" şeklinde aktarıldı.

İsrail Başbakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan mesajda da "mücadele" yerine "savaş" kelimesi kullanıldı.

Basın ofisi daha sonra yabancı gazetecilere yeni bir e-posta göndererek "savaş" ifadesini "mücadele" olarak değiştirdi. Twitter hesabında da "savaş" kelimesinin yer aldığı mesaj silinerek yenisi yayınlandı.

Kaynak: AA