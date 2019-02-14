Hollanda'nın gündemindeki siyasetçi Joram van Klaveren, İslam dinini eleştirmek adına "Kur'an-ı Kerim zehirdir" diyecek kadar aşırı sağ görüşlere hakimdi.

Ancak, Hollanda toplumunu İslam'a karşı uyarmak gerekçesiyle çıktığı yazınsal yolculukla hayatı değişti.

"Amacım başta İslam'ı eleştiren ve yanlış olduğunu kanıtlyan bir kitap yazmaktı ama kendimi bambaşka bir yerde buldum" diyen 39 yaşındaki Joram van Klaveren, bu kitap çalışmasının sonunda 2018 yılının ekim ayında İslamiyet'i seçti.

"Tanımadığım insanlardan nefret mesajları yağdı"

Kitabında da neden İslamiyet'i seçtiğini anlatmaya karar verdi.

"Mürted" adlı kitabı nedeniyle nefret söylemlerinin hedefi olan Klaveren, "Pek çok kişi kızdı. Hele ki din değiştirmem ciddi hayal kırıklığı oldu. Çünkü benim Hristiyanlığı savunmamı bekliyorlardı. Kendi ailem son derece anlayışlı yaklaşırken Hollanda genelinden tanımadığım insanlardan nefret mesajları yağdı" dedi.

Avrupa'daki temel meselenin İslam'ın yanlış yansıtılış biçimi olduğu görüşünde olan Klaveren, "Şimdi sadece İslam'ı eleştirmek değil, nefret söylemleri kullanmak da normalleşti. İnsanlara her gün televizyon ve gazetelerde İslam'ın nasıl şiddet dolu bir din olduğu anlatılıyor. Kimse Hazreti Muhammed'in şefkatinden, hastalara yardımından ya da diğer dinlere gösterdiği hoşgörüden bahsetmiyor" diye konuştu.

Irkçı söylemleriyle tanınan parti liderinin sağ koluydu

Joram van Klaveren, 2010-2017 yılları arasında aşırı sağcı Özgürlük Partisi saflarında milletvekili olarak siyaset yapıyordu. Irkçı söylemleriyle tanınan parti lideri Geert Wilders'in sağ koluydu.

Klaveren, "Wilders, Faslıların Hollanda'daki birçok sorunun kaynağı olduğunu düşünüyor. Bir gün parlamentoda 'Daha az Faslıya var mısınız?' diye seslendiğinde destek tezahüratları yükselmeye başladı. O an durumun çoktan siyasetten çıkıp başka bir yöne evrildiğini gördüm ve partiden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Klaveren, İslam'ı eleştirmek için kitap yazmaya karar verdiğinde kendisiyle çalışmak isteyen yayınevlerinin daha sonra sırt çevirdiğine dikkat çekiyor.

Tüm engellere rağmen Klaveren'ın ilk baskısı tükenmiş durumda.

İkinci baskısı hazırlanan kitabın İngilizce, Arapça ve Türkçeye çevrilmesi de planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

Haber: Döndü Sarıışık

Kamera: Jonas Khallash