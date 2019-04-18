Libya’da Generel Halife Hafter’in 2 yıl önce ülkenin güneyine düzenlediği operasyonun ardından teşkil ettirilen “Güneyi Kurtarma Gücü”, sosyal medya sitesi Facebook’taki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Ordusu Başkomutanı (UMH Başkanlık Konseyi Başkanı) Fayiz es-Serrac'ın 'Burkan el-Gadab' operasyonu kapsamında verdiği talimatlar doğrultusunda Tamanhint Askeri Üssü'nde kontrol sağlanmıştır." denildi.

Hafter güçlerinden "Üssü geri aldık" açıklaması

Hafter'e bağlı güçlerin basın ofisinden yapılan açıklamada ise "silahlı bir grubun saldırısına uğrayan askeri üssün kısa süreli bir çatışmanın ardından geri alındığı" ileri sürüldü.

Saldırı düzenleyen silahlı grubun "Çad'dan gelen yabancı milisler" olduğu iddia edilen açıklamada, kuşatılan askeri üssün takviye güçlerin gelmesinin ardından birkaç saat içinde geri alındığı ifade edildi.

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinin kuzeydoğusunda yer alan Tamanhint Askeri Üssü, Mayıs 2017'de Hafter güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Libya'nın güneyindeki en önemli hava üssü

Tamanhint Askeri Üssü, ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan bir noktada bulunması sebebiyle Libya'nın güneyindeki en önemli hava üssü olarak biliniyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 205 kişi öldü, 913 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA