Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturmasının raporu yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Adalet Bakanı William Barr, "2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda Özel Yetkili Savcı, Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların Ruslarla iş birliği yaptığına dair delil bulmadı" dedi.

Mueller'in raporu tartışma yaratmıştı

Kongrenin Demokrat üyeleri, daha önce Adalet Bakanlığına 2 Nisan'a kadar raporu paylaşması için çağrı yapmış ancak Adalet Bakanı Barr, raporun tamamı yerine sadece 4 sayfalık özetini göndermişti.

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Reuters