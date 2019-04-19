Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'ndeki yangının ardından soruşturma sürerken, polis konuyla ilgili açıklama yaptı.

Paris polis müfettişleri, şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu katedraldeki yangının, elektrik tesisatındaki bir kısa devre nedeniyle çıktığını düşündüklerini açıkladı.

Müfettişler, ilk incelemeler için katedrale kısa süreliğine girebildi ancak güvenlik tehlikesi nedeniyle katedralin yanan iç kısmının geniş çaplı olarak incelenmesi için izin çıkmadı.

Notre Dame'daki yangın

Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon euro'luk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AP News