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Dünya
BBC 20.06.2023 12:19

Sipariş üzerine 'maymunlara işkence' videosu çekip satan sadist çete ortaya çıktı

BBC tarafından bir yıl süren araştırma, Endonezya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan sadist bir küresel maymun işkence çemberini ortaya çıkardı.

Sipariş üzerine 'maymunlara işkence' videosu çekip satan sadist çete ortaya çıktı

BBC'nin haberinde "sadist" olarak adlandırılan Endonezya merkezli çetenin maymunlara işkence ettiği ve işkence görüntülerini ABD, Birleşik Krallık ve dünyanın diğer bölgelerindeki alıcılara sattığı belirtildi.

İlk olarak Youtube'de ortaya çıkan işkence çetesinin daha sonra Telegram'daki özel gruplarda faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Polis şimdi alıcıları takip ediyor ve şimdiden çok sayıda tutuklama yapıldı.

BBC muhabirleri, yüzlerce kişinin aşırı işkence fikirleri bulmak için bir araya geldiği ve Endonezya ile diğer Asya ülkelerindeki insanları bu fikirleri gerçekleştirmeleri için görevlendirdiği ana Telegram işkence gruplarından birinde kılık değiştirdi.

Sadistlerin amacı, bebek uzun kuyruklu makak maymunlarının taciz edildiği, işkence gördüğü ve bazen de öldürüldüğü ısmarlama filmler çekmekti.

"Uyuşturucu parası kirli ellerden geliyor bu para ise kanlı ellerden"

İşkence videolarının ABD'deki kilit dağıtıcılarından olduğu belirtilen Mike McCartney konuyla ilgili BBC'ye konuşmayı kabul etti.

"İşkence Kralı" lakabıyla da bilinen McCartney, Telegram'daki maymun işkencesi grubuna katıldığı ilk anları anlatırken, "Bir anket yapmışlardı. Çekiç kullanılsın ister misin? Pense kullanılsın ister misin? Tornovida ister misin? Ortaya çıkan video gördüğüm en acayip şeydi" diye konuştu.

Daha önce bir süre cezaevinde kaldığını da söyleyen McCartney, "Uyuşturucu parasından farklı değil. Uyuşturucu parası kirli ellerden geliyor bu para ise kanlı ellerden" şeklinde konuştu.

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