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Dünya
AA 20.06.2023 12:12

Güney Kore, Kuzey'in "kışkırtmalarına" karşı İHA komuta merkezi kurmaya hazırlanıyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Kuzey Kore'nin insansız hava aracıyla (İHA) yürüttüğü "kışkırtmalarına" "etkili ve kuvvetli" biçimde karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlere İHA komuta merkezi kurulması çağırısında bulundu.

Güney Kore, Kuzey'in "kışkırtmalarına" karşı İHA komuta merkezi kurmaya hazırlanıyor

Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Han, haftalık kabine toplantısında askeri ve istihbarat amaçlı kullanılacak teknolojiden yararlanılacak İHA operasyonlarını yürütecek komuta merkezinin eylülde kurulmasını sağlayacak yasanın kabul edildiğini kaydetti.

Savunma Bakanlığını ve Genelkurmay Başkanlığını "drone faaliyetlerini yürütecek komuta merkezinin kusursuz bir şekilde en kısa zamanda hayata geçmesi için çaba göstermeye ve gerekli hazırlığı yapmaya" çağıran Han, 2022'nin sonlarında Kuzey'in insansız hava aracıyla ülkesinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine savunma kapasitesini güçlendirmenin gündeme geldiğini aktardı.

Han, "Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliği tehdit eden kışkırtmalarının" başarıya ulaşmayacağını vurguladı.

Kuzey Kore'ye ait 5 İHA, Güney'in hava sahasını ihlal etmişti

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

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