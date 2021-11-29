Almanya'da, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için başkent Berlin’de Federal Meclisin önündeki Cumhuriyet Meydanı'na binlerce mumun yanı sıra büyük harflerle ışıklandırılan "Kabul şimdi" yazısı konuldu.

Kampanya sorumlusu Antonia Becher, yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Orada binlerce kişi şiddetli soğuklarla karşı karşıya. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar, çünkü Almanya da harekete geçmiyor" dedi.

6 bin mum koyuldu

Federal Meclis’in önüne yeşil ışıklı yaklaşık 6 bin mum koyduklarını söyleyen Becher, "Yeşil ışığı Polonya sınırlarındaki insanlar kullanıyor. İnsanlar, göçmenlere burada sıcak bir çorba içebileceklerini, duş alabileceklerini veya biraz dinlenebilmelerini göstermek için yeşil ışığı evlerin pencerelerine koyuyorlar" diye konuştu.