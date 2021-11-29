Fransa'da COVID-19'a yakalananların sayısı 31 bin 648 artışla 7 milyon 620 bin 48'e yükseldi. 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 118 bin 894'e çıktı.

Hastanelerde 1632'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 381 kişinin tedavisi devam ediyor.

Nüfusun yüzde 75,4'ün aşıları tamamlandı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 912 bin 449'a ulaştı, 50 milyon 827 bin 74 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

7 milyon 233 bin 42 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.