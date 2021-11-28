Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas, yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fas, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla yarından itibaren iki hafta boyunca yolcu uçuşlarını askıya aldı.
Fas'ın Covid-19 İzleme Komitesi, Fas'a uçuşların Omicron varyantının Avrupa ve Afrika'da hızla yayılması nedeniyle, salgın ile mücadelede edinilen kazanımları korumak amacıyla askıya alındığı açıklandı.
Açıklamada, "Fas yönündeki doğrudan yolcu uçuşları, Pazartesi 23.59'dan itibaren iki haftalık süreyle askıya alındı." denilirken, gereken önlemlerin alınması için durumun düzenli olarak değerlendirileceği söylendi.
Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden 26 Kasım'da yapılan açıklamada, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.
Etiketler: Fas Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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