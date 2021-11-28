Fas'ın Covid-19 İzleme Komitesi, Fas'a uçuşların Omicron varyantının Avrupa ve Afrika'da hızla yayılması nedeniyle, salgın ile mücadelede edinilen kazanımları korumak amacıyla askıya alındığı açıklandı.

Açıklamada, "Fas yönündeki doğrudan yolcu uçuşları, Pazartesi 23.59'dan itibaren iki haftalık süreyle askıya alındı." denilirken, gereken önlemlerin alınması için durumun düzenli olarak değerlendirileceği söylendi.

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden 26 Kasım'da yapılan açıklamada, COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.