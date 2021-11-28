Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’e ait uçakların sahadan ayrılmaları için uyarı amacıyla bölgeye savaş uçaklarının gönderildiği ve izlemek için füze sistemlerinin konuşlandırıldığı söylendi.

İhlalde 18 savaş uçağı ve 5 H-6 bombardıman uçağı da yer aldı.

Yetkililer, Çin uçaklarının adanın güney kısmına yakın bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal ettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinden Çin’e geri döndüklerini belirtti.

Çin savaş uçaklarının, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü 1 Ekim ve sonrasında Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na girmesi gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de 16 ve 4 Ekim’de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Hava Savunma Tanımlama Sahası tek taraflı ilan ediliyor

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'de çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.