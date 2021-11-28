Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi için gittiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ta konuşan Reisi, ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile görüşmesinde iki ülke arasında yaşanan transit geçişler konusunu çözdüklerini söyleyen Reisi, diğer ülkelerle olan ticaretin kolaylaştırılması kararı aldıklarını belirtti.

Reisi, İran ile Türkmenistan arasındaki doğal gaz ticaretiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Türkmenistan ile doğal gaz ilişkisinde bir durgunluk meydana gelmişti. Bu ziyarette doğal gaz konusu gündeme geldi ve İran ile Türkmenistan arasında doğal gaz ile ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma ile kış aylarında doğal gazla ilgili bir endişemiz kalmadı. Bu anlaşma ziyaretin kazanımlarından biriydi.

Bu görüşmelerde birçok mesele çözüldü. Komşuluk politikasının sonuç verdiğini söylemek istiyorum. Komşuluk politikasında ısrarcı olmalıyız."

Tüm liderlerin Afganistan konusuna özel bir vurgu yaptığını vurgulayan Reisi, bu ülkede tüm grupların ve etnik oluşumların katılımıyla bir hükümetin kurulmasının ve komşuların endişelerinin giderilmesinin önemli olduğunu aktardı.