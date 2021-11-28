Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını "haksızlık" ve "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz." dedi.

"Seyahat yasaklarının bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur"

Kısıtlamaların, COVID-19'dan etkilenen Güney Afrika ülkelerinin ekonomisini daha çok etkileyeceğine dikkati çeken Ramaphosa, bu durumun ülkelerin salgınla mücadele kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Rampohosa, "Bir avuç ülkeye seyahat yasakları getirmenin bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur. Dünyanın geri kalanını kapatan bir ada ülkesi değilseniz bu virüs dünyaya yayılacaktır." ifadesini kullandı.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Güney Afrika tedbirleri artırmayacak

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'nın Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmeyeceğini açıkladı.

Güney Afrika, halihazırda 00.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını içeren ve en alt tedbir seviyesi olan 1'inci seviye tedbirleri uyguluyor.