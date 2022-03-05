Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Singapur, Rusya'ya yaptırım kararı aldı
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyük küçük tüm ülkelerin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" ifadesi kullanıldı.
Singapur, "stratejik mallar" olarak kabul edilen askeri veya çift kullanımlı ürünlerin ihracatı veya aktarımı üzerinde kontrol uygulayacak.
Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaşma ve "siber saldırganlık" kapasitesini kısıtlamayı amaçladığı ifade edildi.
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