Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna saldırısında son durumu değerlendirdi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir" ifadesini kullandı.

"Rusların planladığı gibi gitmiyor"

Saldırıların Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını söyledi:

Rus güçleri giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullanıyor. Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz"