Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 21:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna: Askeri havaalanını geri aldık
Ukrayna ordusu Rus güçlerin Mıkolayiv kenti yakınlarındaki askeri havaalanından çıkarıldığını duyurdu.
Ukrayna güçleri Kulbakino Askeri Havaalanı'na girdi. Havaalanı, Rus güçlerinden geri alındı.
Askeri havaalanının bulunduğu Mıkolayiv kenti valisi de Ukrayna güçlerinin havaalanına girdiği anlarla eş zamanlı olarak Rus güçlerin şehir merkezinden çıkarıldığını açıkladı.
Vali, ayrıca çatışmaların şehrin dış kesimlerinde devam ettiğini de duyurdu.
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