Ukrayna güçleri Kulbakino Askeri Havaalanı'na girdi. Havaalanı, Rus güçlerinden geri alındı.

Askeri havaalanının bulunduğu Mıkolayiv kenti valisi de Ukrayna güçlerinin havaalanına girdiği anlarla eş zamanlı olarak Rus güçlerin şehir merkezinden çıkarıldığını açıkladı.

Vali, ayrıca çatışmaların şehrin dış kesimlerinde devam ettiğini de duyurdu.