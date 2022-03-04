Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve "Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, "Eğer biz kazanırsak bu çok büyük bir zafer olacaktır." diye de sözlerine ekledi.