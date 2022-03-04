Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.
Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve "Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır." açıklamasını yaptı.
Zelenskiy, "Eğer biz kazanırsak bu çok büyük bir zafer olacaktır." diye de sözlerine ekledi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna’yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek.https://t.co/FM8QzWfMQD pic.twitter.com/KYloNHc9YI
Etiketler: Son Dakika Vladimir Zelenskiy
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