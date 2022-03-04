Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, üye ülkelerin AB bakanlarının dönem başkanı Fransa'nın Arles şehrinde gerçekleştirdiği Genel İşler Konseyi toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

"Bizim el üstünde tuttuğumuz Avrupa değerleri Ukrayna'nın kalbinde atıyor"

Toplantıda, Ukrayna'nın AB'ye katılım isteğini görüştüklerini belirten Sefcovic, "Hiç şüphe yok ki bizim el üstünde tuttuğumuz Avrupa değerleri Ukrayna'nın kalbinde atıyor. Bunu duymazdan gelemeyiz." diye konuştu.

Sefcovic, AB'ye üyelik için bir sürecin tamamlanması gerektiğini anımsatarak, "Ukrayna'nın bize ait olduğunun, halkının bizden olduğunun ve onları içeride istediğimizin sinyalini açık biçimde vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, üye ülke bakanlarının, Ukrayna'ya Avrupa perspektifi sağlama konusuna güçlü destek verdiklerini aktaran Sefcovic, mevcut durumda en önemli konunun Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı mücadelesinde destek sağlamak olduğunu vurguladı.