Samsung, Rusya’ya akıllı telefon ve çip dahil olmak üzere tüm ürünlerinin sevkiyatını durdurdu.

Şirket konuyla alakalı açıklamasında şunları söyledi:

"Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yapılan sevkiyatlar askıya alınmıştır. Tüm kalbimiz durumdan etkilenenlerle ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunacağız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen gönüllü bağışlar da var."