Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Samsung’dan Rusya kararı: Sevkiyatlar durdu
Samsung, Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını ve 6 milyon dolarlık yardım bağışladığını açıkladı.
Samsung, Rusya’ya akıllı telefon ve çip dahil olmak üzere tüm ürünlerinin sevkiyatını durdurdu.
Şirket konuyla alakalı açıklamasında şunları söyledi:
"Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yapılan sevkiyatlar askıya alınmıştır. Tüm kalbimiz durumdan etkilenenlerle ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunacağız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen gönüllü bağışlar da var."
Etiketler: Akıllı Telefonlar Rusya
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