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Dünya
AA 19.07.2024 06:20

Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

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Şili Deprem
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