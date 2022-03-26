Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde bulunan silahlı grupların saldırıları devam ediyor.

Sabah saatlerinde havanın sisli olmasını fırsat bilen terör grupları, bölgede görevli Azerbaycan askerlerine saldırı teşebbüsünde bulundu.

Durum Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askerlerin dikkati ve hızlı bir şekilde aldığı tedbirler neticesinde silahlı grup bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Saldırı girişimi sonrası herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.