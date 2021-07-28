Kara para aklama soruşturması nedeniyle hem Türkiye hem de ABD tarafından iadesi istenen ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk haline ilişkin yapılan itiraz kabul edilmedi.

Tutukluluğu devam edecek

Wels Savcılığı basın biriminden yapılan açıklamada, Korkmaz'ın tutukluluk halinin 22 Eylül'e kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

5 Ağustos’ta yapılması öngörülen 3'üncü duruşmanın da başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'da yakalanmıştı.

5 Temmuz'da görülen 2'nci davada tutukluluk halinin devam etmesine hükmedilmiş, Korkmaz da bu karara itiraz etmişti.

