Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin'in gündemi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ve Afganistan’daki son gelişmeleri ele aldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını duyurdu.
Putin'in toplantıda Rusya'nın sosyal ve ekonomik konularını istişare ettiğini belirten Peskov, "Toplantıda ayrıca Afganistan'daki son durum ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler dahil uluslararası konular da ele alındı." dedi.
Etiketler: Vladimir Putin Azerbaycan Ermenistan Afganistan
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