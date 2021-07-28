Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını duyurdu.

Putin'in toplantıda Rusya'nın sosyal ve ekonomik konularını istişare ettiğini belirten Peskov, "Toplantıda ayrıca Afganistan'daki son durum ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler dahil uluslararası konular da ele alındı." dedi.