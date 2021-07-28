ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Joey Hood, resmi temasları kapsamında geldiği Fas’ta Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Hood, Batı Sahra sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Batı Sahra’ya BM temsilcisi gönderilmesini desteklediklerini kaydeden Hood, ülkesinin Batı Sahra konusunda duruşunu değiştirmediğini söyledi.

BM, bölgeye atanacak yeni ismi henüz belirlemedi

ABD Dışişleri Müsteşarı Hood, BM tarafından bölgede çatışmaları durduracak ve kalıcı barışı sağlayacak her türlü güvenlik sürecinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

BM, eski Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler’in 22 Mayıs 2019 tarihinde görevinden istifa etmesinin ardından bölgeye atanacak yeni ismi henüz belirlemedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas’ın İsrail ile normalleşme sürecine başlamasıyla eş zamanlı olarak ülkesinin Batı Sahra’da Fas egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.