Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Selman'ın Kongre tarafından incelenmesine Trump koruması iddiası
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'de çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre, Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden korudu.
Business Insider adlı Amerikan haber sitesi Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın Öfke isimli kitabını kaynak gösterdi.
Haberde Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğuna yer verildi.
Woodward'ın kitap için 18 kapsamlı röportaj yaptığı Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prense ilişkin "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım" dediği ileri sürüldü.
Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını söylediği belirtildi.
Etiketler: Trump silah anlaşması selman abdSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 09:52
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