Kompas gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Doğu Cava eyaletinin Malang bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

Kazada trenin önüne kattığı aracı 200 metre kadar sürüklediğini aktaran yetkililer, araçtaki 3 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.