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Endonezya'da tren otomobile çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Doğu Cava eyaletinin Malang bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Kazada trenin önüne kattığı aracı 200 metre kadar sürüklediğini aktaran yetkililer, araçtaki 3 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Endonezya trafik KazasıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 07:56
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