ABD Başkanı Trump, görevdeyken hakkında en çok kitap yazılan başkan unvanına sahip.

Trump, Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerden Bob Woodward'ın "Öfke" isimli kitabında salgın ile ilgili söyledikleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Kitabın piyasaya sürülmesinden 1 hafta önce sızdırılan ses kayıtlarına göre Trump salgının ciddiyetini başından beri biliyor.

Kayıt 7 Şubatta, ABD'de ilk vakadan 1 hafta geçtikten sonra Woodward'ın Trump ile röportajına ait.

Röportajda Trump, "Bob hava yoluyla bulaşıyor bu. Temastan daha zor engellemesi. Temas etmemen gereken şeye temas etmezsin olur biter. Doğru mu? ama hava, nefes alırsın ve böylece bulaşır. Bu daha ölümcül (gribe göre) biliyorsun yüzde 5, yüzde 5'e karşı yüzde 1 hatta 1'den az. Bu ölümcül birşey" diyor

ABD Başkanı Trump'ın 19 Mart'taki röportajda ise durumun ciddiyetini bilmesine kaşın önemsemediğini itiraf ediyor.

"Bob dürüst olmak gerekirse, bu konuyu hep önemsiz gibi göstermek istedim. şu anda bile önemsiz gibi gösteriyorum. çünkü panik yaratmak istemiyorum."

Ses kayıtları Amerikan basınında bomba etkisi yarattı.

Trump'ın salgını hafife alarak Amerikalılar'a yalan söylediği ve tedbir almalarını önlediği iddia edildi.

ABD Başkanı, konu ile ilgili soruya; böyle zamanlarda liderlik yaparak sorunu çözmek gerektiğini, panik yaratmak istemediğini ve salgın yönetiminde çok başarılı olduklarını söyleyerek cevap verdi.

Beyaz Saray sözcüsü ise Başkan Trump'ın salgın konusunda Amerikan halkına hiçbir zaman yalan söylemediğini açıkladı.