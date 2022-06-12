Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentine odaklandı. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, kentte şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Ukrayna güçleri, sanayi bölgesinin kontrolünü elinde tutuyor.



Şehirdeki Azot kimya fabrikasının altındaki sığınaklarda yaklaşık 800 sivil bulunuyor.



Luhansk Valisi, Rus güçlerin bölgede lav silahı kullandığını da öne sürdü.

Saldırılar sonucu, sivil yerleşimlerde hasar meydana geldiğini, can kayıpları olduğunu ifade etti.

Ülkenin batısındaki Ternopil bölgesindeki Çortkiv kenti füze saldırısının hedefi oldu. Askeri bir tesis kısmen yıkıldı, 22 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerinin bulunduğu deponun imha edildiğini duyurdu.

Savaşta kayıplar artıyor



Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü de açıkladı. Savaş, 3 buçuk ayı aşkın süredir devam ederken kayıplar da artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, günde 200 ila 300 askerin öldüğünü açıkladı.