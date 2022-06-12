Belçikalı Büşra Doğan 24 yaşında genç bir öğretmen.

O, Avrupalı Türk çocukların başarısı ve mutluluğu için mücadele eden bir "Çalıkuşu".

Onun gibi onlarca genç, doğdukları ülkede Maarif Vakfı'nın çatısı altında açılan sınıflarda görev yapıyor.

Okulda zorlanan, öğretmenleri ile sağlıklı iletişim kuramayan çocukları kazanmak ve onları üniversiteye hazırlamak için ter döküyorlar.

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde bir devlet lisesinde de çalışan Büşra Öğretmen için, Maarif kursundaki öğrencilerinin yeri ayrı.

Maarif Vakfı'nın Ghent şubesinde 6-18 yaş aralığındaki öğrenciler, Flamanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe, matematik dahil pek çok ders alıyor. Merkezde 6'sı Türk 10 öğretmen görev yapıyor.

Büşra Öğretmen'in hayali, daha çok kardeşine ulaşmak; onları daha mutlu ve başarılı görmek.

Haber: Döndü Sarıışık